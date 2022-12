Ischia | la tragedia ha colpito i sentimenti degli italiani Ma non le menti del legislatore statale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La immanedella frana di Casamicciola, che ha travolto molti fabbricati costruiti su terreno sdrucciolevole – uccidendo in modo atroce, sotto il fango, almeno otto persone, mentre altre quattro si danno per disperse -, ha destato un enorme senso di dolore e di solidarietà tra noie oggi, a mente più calma, è possibile indagare le cause del disastro. A fondamento di tutto c’è il fatto che l’immaginario collettivo non conosce l’importanza ecologica del suolo, nel quale agiscono numerosi micro-organismi capaci di generare la vita, per cui il consumo di suolo non è avvertito in tutta la sua gravità. Come ognuno può constatare aumentano di anno in anno le leggi regionali che, anziché tutelare il suolo, sorgente di vita, ne decretano la distruzione. Questa insensibilità sul valore vitale del suolo ha investito, peraltro, anche il ...