Improvvisamente Natale | la recensione | la bravura di Sara Ciocca per un comfort movie ad intermittenza

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladi: un film (un po' troppo) corale e la concezione che oggi le commedie debbano essere anche family. Tra i protagonisti Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Nino Frassica. Menzione speciale per la rivelazione. Su Prime Video. Ilquando meno te l'aspetti, come nelle fiabe quando esce l'arcobaleno. Non solo, ilcome punto di riferimento, per ricreare quell'empatia e quell'amore famigliare. Oggi siamo tutti più sconnessi, più distratti e meno propensi all'apertura, e di conseguenza anche le tradizioni possono subire dei fortissimi scossoni. Anche un momento speciale come ilpuò dunque essere sinonimo di tensioni e di incomprensioni, subite soprattutto ...