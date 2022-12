Il colosso Blackstone limita i prelievi dal suo fondo immobiliare Titolo in forte calo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilstatunitenseha deciso dire idegli investitori dal suodi investimentoReal Estate Income Trust da 125 miliardi di dollari, dopo aver registrato un’ondata di richieste di riscatto provenienti soprattutto dall’Asia. Il gruppo ha reso noto di aver soddisfatto solo il 43% delle richieste di disinvestimento giunte nel mese di novembre, secondo un avviso inviato oggi agli investitori. Da regolamento la società più far scattare dellezione se isuperano il 5% del patrimonio(che ammonta a 69 miliardi) nell’arco di un trimestre. I titoli della società, che capitalizza 103 miliardi, sono indel 7% sulla borsa di New York. Oggi ...

