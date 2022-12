Elon Musk | «Un chip di Neuralink entro sei mesi sarà nel cervello di un essere umano»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un dispositivo wireless sviluppato dalla società difiniràseineldi un. Lo ha dettodurante l’evento “Show and tell” che ha presentato le ultime novità dell’azienda. Tra queste c’è l’interfaccia percerebrali che potrebbe consentire ai pazienti disabili di muoversi e comunicare di nuovo. «Prima di inserire un dispositivo in unvogliamoestremamente attenti e certi che funzioni bene. Ma abbiamo inviato la maggior parte dei nostri documenti alla Food and Drugs Administration e pensiamo che probabilmente tra circa seidovremmo ...

la Repubblica

"Mi aspetto che entro sei mesi il primo device di Neuralink sia sperimentato su un essere umano".fissa un termine per un passaggio che potrebbe rivelarsi una nuova indimenticabile tappa nella sua storia costellata di progetti ambiziosissimi. Neuralink sta sviluppando un chip da ...Orario dunque improbabile per l'Italia, ma coloro che saranno svegli e attivi durante la notte tra mercoledì e giovedì potrebbero voler dare un'occhiata in diretta alle trovate di. A tal ... Elon Musk: "Entro sei mesi il chip di Neuralink nel cervello di un essere umano" Ridurre a zero la moderazione dei contenuti danneggia anche il business del social network, non solo la qualità della conversazione o le vittime delle campagne di abusi. L'intervento di Yoel Roth sul ...Il magnate annuncia di aver presentato alla Fda la documentazione necessaria al rilascio del via libera per la sperimentazione sull'uomo. Obiettivo, ...