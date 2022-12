Gazzetta del Sud

Brutta sorpresa stamattina per genitori e alunni del plesso della scuola elementare "Maria Montessori" nel quartiere della lottizzazione "Santa Maria delle Grazie". Gli scolari infatti sono dovuti ...... la più colpita dalle, dove sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade a ... è stato a Petilia Policastro , in località Santa Spina ; altri due, invece, proprio a, in ... Crotone, raffiche di vento e pioggia: chiusa la scuola elementare "Montessori" FOTO Previsioni meteo Crotone, giovedì, 1 dicembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono pre ...Brutta sorpresa stamattina per genitori e alunni del plesso della scuola elementare "Maria Montessori" nel quartiere della lottizzazione "Santa Maria delle ...