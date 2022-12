Colf e badanti | in arrivo stangata sulle famiglie | stipendi in aumento dal 2023

Il che si traduce in un incremento del 9% delle retribuzioni die baby sitter per le famiglie, già alle prese con un'inflazione che a novembre continua ad essere sopra l'11%. Con il ...Nel 2022 le retribuzioni minime die babysitter sono cresciute, sempre per effetto della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, meno del 3%. Oggi la paga oraria di una...Colf, badanti, baby-siter: senza interventi del governo in tempi stretti, dal primo gennaio 2023 potrebbero vedersi lievitare le buste paga del 9%, che per le famiglie datrici di lavoro si tradurrebbe ...Aumenti che rischiano di mettere in ginocchio le famiglie su più fronti, anche quello di colf e badanti. Un aumento del 9% delle loro retribuzioni si aggiungerà, infatti, a un’inflazione che a… Leggi ...