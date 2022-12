Cannavaro | “Un errore rifiutare la Polonia Il Benevento ragionava poco”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiUna lunga intervista quella rilasciata da Fabioal Corriere dello Sport. Il tecnico della Strega, rispondendo alle domande di Tullio Calzone, ha parlato del momento che sta attraversando la compagine giallorossa e di molto altro. Riportiamo un estratto delle dichiarazioni dell’allenatore partenopeo. Calcio italiano – Sono rientrato dopo anni e l’ho trovato molto diverso. Si ragiona di meno. Ero abituato a lavorare con 12 o 13 nazionali. Ma in Cina avevo allenato anche in B. Diciamo che sono ripartito da zero. Ma non è stato un problema. Anzi. Ilmi va benissimo. Momento – La vittoria di Ferrara ci è servita a lavorare in serenità. Abbiamo altri problemi da risolvere. Ho avuto una dozzina di calciatori fuori. Ma ho un gruppo eccezionale. Sono stati bravi i ragazzi a reagire alle difficoltà. A compattarsi. ...