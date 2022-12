Benevento | scontro tra due auto in via Nenni | una 19enne in ospedale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente in serata a, nei pressi del semaforo di via Pietro. A scontrarsi una Ford Ka, con a bordo due giovani beneventani – un 20enne e una– e una Matiz guidata da un 60enne, anch’egli del capoluogo. Ad avere la peggio è stata la giovane ragazza, trasportata al Fatebenefratelli dagli operatori del 118 in codice giallo per dolori alla cervicale e a entrambe le ginocchia. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si avvicina la 15esima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo scenderà in campo domenica alle 18 contro il, allo stadio Oreste Vigorito. Unosalvezza che Corini preparerà avendo quasi tutti i suoi effettivi a disposizione. Come comunicato dal Palermo sul proprio sito ufficiale infatti, ......L'allenatore del, Fabio Cannavaro , è stato intervistato da Tullio Calzone per il Corriere dello Sport e ha parlato della situazione della sua squadra in vista dellodiretto col ...