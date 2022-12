Assolta l'ex compagna di Allegri | Claudia Ughi | era stata querelata dall'allenatore della Juve

Il fatto non sussiste. Massimiliano Allegri perde la partita in tribunale contro l'exClaudia Ughi . La donna oggi è statadal gup Edmondo Pio, del tribunale di Torino, dall'accusa di avere tenuto per sé i soldi destinati al mantenimento del figlio nato dalla relazione ...Il fatto non sussiste. Massimiliano Allegri perde la partita in tribunale contro l'exClaudia Ughi . La donna oggi è statadal gup Edmondo Pio, del tribunale di Torino, dall'accusa di avere tenuto per sé i soldi destinati al mantenimento del figlio nato dalla relazione ...Claudia Ughi, ex di Massimiliano Allegri, è stata assolta da ogni capo d'accusa sul suo conto perché "il fatto non sussiste". L'accusa, mossa ...Il fatto non sussiste. Massimiliano Allegri perde la partita in tribunale contro l’ex compagna Claudia Ughi . La donna oggi è stata assolta dal gup Edmondo ...