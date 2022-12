Anzio | tremendo incidente nella notte | auto si schianta contro un albero | morte due 20enni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Terribilequesta notta ad, in Via della Pineta, dove intorno alle ore 01:20 un’condotta da una ragazza di circa 20 anni, con a bordo una sua amica coetanea, ha perso illlo della strada. La vettura, dopo aver sbandato, si ètaun. L’impatto è stato terribile e non ha lasciato scampo alle due ragazze. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118, e hanno estratto le due giovani dalle lamiere della vettura, purtroppo per loro non c’era già più nulla da fare: eranosul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi del sinistro. su Il Corriere della Città.

