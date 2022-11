Usa e Ue litigano anche sul gas | ma la speculazione sul prezzo è tutta europea

Corriere della Sera

AGI - Elon Musk ha utilizzato un disegno di Milo Manara per sfidare Donald Trump a pubblicare il primo 'tweet' : un meme religioso a sfondo sessuale molto esplicito per suggerire che l'ex presidente ...Le grandi potenzefra di loro non direttamente, ma per procura. Si teme che l'Hitler di ... Gli, come si fa con i bambini capricciosi, lo blandiscono e lo minacciano. Servirebbe uno ... Usa e Ue litigano (anche) sul gas, ma la speculazione è europea Mentre l'Europa non trova un accordo sul tetto al prezzo del petrolio russo, le scorte americane sono scese ai minimi da inizi Duemila.L’accusa agli Stati Uniti di speculare dalla guerra in Ucraina sono cominciate (anche in Italia) fin dalle prime settimane del conflitto. Le ha riprese di recente Emmanuel Macron, con particolare viru ...