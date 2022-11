(Di mercoledì 30 novembre 2022) I problemi di supply chain e i disordini presso lo stabilimento Foxconn di Zhengzhou, stanno allargando ancor di più la forbice fra domanda ed offerta. Fra i 15 e i 20di potenziali acquirenti non riusciranno a comprare un14 Pro per....

DDay.it

Su queste pagine qualche giorno fa abbiamo spiegato dove14 Pro e Pro Max per Natale , dal momento che sul sito web Apple le stime di consegna vanno ben al di la del periodo di Natale.Aprendo l'app Dov'è sul suodue giorni dopo sono apparsi anche gli auricolari. Una volta ... riducendo così il tempo necessario peri malviventi. Se Mike McCormack non avesse lasciato i ... Trovare un iPhone 14 Pro a Natale sarà difficilissimo: mancano 20 milioni di smartphone Le proteste in Cina hanno letteralmente inguaiato Apple con la vendita di iPhone 14 Pro e Pro Max, nel bel mezzo del periodo di Natale.Ha smarrito il suo iPhone nell'oceano e un anno dopo lo ha ritrovato. Clare Atfield ci ha messo 460 giorni per tornare a usare il suo telefono, che pensava ormai fosse perduto ...