Tony Khan | “Vorrei rivedere Ricky Steambot in AEW!”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è una delle leggende del wresling. E’ “uscito” dal ritiro in questi giorni quando ha combattuto in coppia con gli FTR nella Big Time Wrestling dopo 10 anni di inattività. Uno dei piu’ eccitati da questo rientro è il patron della AEWche rivorrebbenella sua federazione per un match o qualsiasi altra menzione. Le sue parole “è uno dei miei miti sin da quando ero piccolo. Il suo match con gli FTR è stato emozionante e farei di tutto per rivederlo in AEW, magari per un match. Da noi ha già fatto bene come timekeeper.”

The Shield Of Wrestling

" Negli Emirati Arabi abbiamo un nuovo grande centro con Yasir, "TYB", mentre in Qatar siamo ... " " Al momento siamo operativi in 80 centri in Australia e Nuova Zelanda - ha dettoGriffin , ...... crossover con Captain Marvel e WandaVision che avrà fra i protagonisti i personaggi di Kamala/... le serie animate THE SPIDER - MAN: FRESHMAN YEAR , su Peter Parker che trova un mentore in... Tony Khan elogia Wardlow: "Sarà una futura stella del wrestling!" Andrade è stato uno dei primi a passare dalla sponda WWE a quella della AEW quando c’è stato il boom di acquisti a parte di Tony Khan. Attualmente non sta vivendo un periodo brillante sotto l’aspetto ...Una delle maggiori critiche mosse alla AEW nel corso dei suoi tre anni di storia è la quantità di tempo in cui i titoli e i talenti della Ring of Honor vengono presentati su "Dynamite" e "Rampage" da ...