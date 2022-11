Agenzia ANSA

"Parlare ora di opa totalitaria è fantasia". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio, a un convegno sul 5g parlando della rete unica. Dopo le prole discivola in Borsa e finisce in asta con un calo teorico che sfiora il 4% ( - 3,95% a 0,20 euro). Il titolo è sotto la lente con lo stop al memorandum sulla rete. .***, su Memorandum per rete unica mancavano condizioni economiche (RCO). 30 - 11 - 22 13:10:21 (0374) 0 NNNN Tim: Butti, parlare ora di opa totalitaria è fantasia "Parlare ora di opa totalitaria è fantasia". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, a un convegno sul 5g parlando della rete unica. (ANSA) ...Le principali questioni di politica industriale sono da chiudere entro la fine dell'anno. entro il 31 dicembre le "migliori soluzioni" per la rete unica. Per Ita Lufthansa di nuovo in pista e venerdì ...