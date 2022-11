Sanità Lazio – San Giovanni Addolorata | al via la procedura del certificato oncologico telematico introduttivo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’emissione sarà fatta attraverso il click del medico che fa la diagnosi in modo che il malatopossa subito accedere alla prestazione di invalidità civile, senza ulteriori visite o documentazioni. Primo click questa mattina presso l’Azienda Ospedaliera Sanalla presenza dell’Assessore alladella Regione, Alessio D’Amato, del Direttore generale dell’AO San, Tiziana Frittelli, e Luca Loschiavo INPS direzione coordinamento metropolitano di Roma, dellache introduce il “”. Si tratta di una semplificazione per il riconoscimento della disabilità oncologica, introdotta per ...