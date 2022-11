Ospedale ‘San Pio’ | spina di pesce in gola | intervento provvidenziale e salva vita a un 22enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUna storia da raccontare, come tante se ne potrebbero raccontare dalle corsie ospedaliere, dove si lotta ogni istante contro la morte a favore della. Dove si combatte per dar sollievo alle sofferenze. Quella che viene fuori, stavolta, è una storia come le altre, come tutte le volte in cui medici e infermieri si adoperano per la risoluzione di una ‘caso ospedaliero’ ma solo più particolare e che, per bravura e con dedizione, ha avuto auspicato il suo lieto fine. Lunedì scorso c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo, lunedì scorso verso l’San Pio di Benevento per un ragazzo di 22 anni che, disgraziatamente, aveva ingerito una spiga di salmone conficcatasi nelle vie respiratorie. Evidentemente si rendeva necessario undi chirurgia vascolare d’urgenza, ad opera di un team di ...