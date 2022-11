Mes | Renzi | “Serve all’Italia | da Meloni ‘no’ ideologico”

Leggi su lopinionista

ROMA – "servono i denari del Mes che l'Europa ci permette di avere a condizioni più favorevoli. E il Messoprattutto per la nostra sanità pubblica, per le liste d'attesa, per i nostri ospedali e i nostri ambulatori.dice No al Mes per motivi ideologici e perché loro si sentono i patrioti contro l'Europa. Ma chi è veramente il patriota? Chi fa veramente l'interesse degli italiani in questa vicenda: chi vuole più soldi per la sanità o chi li rifiuta per scelta ideologica?". E' quanto scrive sulla sua enews il leader di Italia Viva, Matteo(foto), ex presidente del consiglio.