Mes | la Camera recepisce la linea “attendista” Approvazione solo dopo l’ok della Germania che aspetta la Corte costituzionale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il governo italiano è impegnato “a non approvare il disegno di legge di ratifica del Mes (il cosiddetto fondo salva stati, ndr) alla luce dello stato dell’arteprocedura di ratifica in altri Stati membri erelativa incidenza sull’evoluzione del quadro regolatorio europeo”. Lo prevede la mozione di maggioranza approvata nell’aulacon 164 voti a favore e 138 contrari. Respinti gli altri documenti dell’opposizione. La posizione in sostanzala” già espressa nelle scorse settimane dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, non troppo diversa da quella adottata dall’Esecutivo Draghi. La riforma è stata firmata nel gennaio del 2021 da tutti i membri dell’euro e su 19 paesiItalia e ...

