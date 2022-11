Lombardia | Moratti | “Continuo a sperare nell’apertura dal Pd”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) MILANO – Da parte del Pd “che, magari in forme e modi che potranno evolvere in queste settimane, un’apertura ci possa essere”. E’ quanto ha detto l’ex vice presidente della Regione, Letizia, intervenendo ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Con il Partito Democratico – ha aggiunto – ho cercato di impegnarmi a un confronto su temi che per loro sono molto identitari: ambiente, lavoro, legalità, il tema della sanità pubblica. Su questi tempi purtroppo non sono riuscita ad avere un riscontro ma rientrano tutti nel mio programma e quindi”. L'articolo L'Opinionista.

Tra i futuri candidati in lista per lainc'è anche un grande amico della Russia: Marco Tizzoni Ma tra i futuri candidati c'è anche un grande amico della Russia: Marco Tizzoni , già ...Tra le 'criticita'' in Regione'che non sono state risolte in questi anni', afferma Letizia, 'penso ai trasporti, ai pendolari che faticano ogni giorno a entrare a milano. Dalla ...L'ex ministro Letizia Moratti ormai imbarca tutti. Ultimo acquisto l'ex consigliere regionale amico della Russia, Marco Tizzoni.Per questo continuo a sperare magari in forme e modi che potranno evolvere in queste settimane che apertura ci possa essere". Così Letizia Moratti, ai microfoni di Agorà.