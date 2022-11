LIVE Sci alpino | Prima prova discesa Beaver Creek in DIRETTA | Dominik Paris studia la Birds of Prey

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – I precedenti dell’Italia aBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladellalibera di(Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Sul tracciato denominato “of” iniziano gli allenamenti in vista della gara vera e propria del fine settimana. L’allenamento prenderà il via alle ore 18.15 italiane (le ore 10.15 del Colorado) e darà il via al weekend. Dopo la cancellazione delladi ieri, quindi, si inizia a fare sul serio, con ...

OA Sport

...e domenica dal 3 al 24 dicembre) sul palco di Viale Gramsci si tengono concerti di Gospel, ... all'incrocio con Viale Romagna: è una divertente discesa che simula una pista dada percorrere ...OA Sport vi proporrà la DIRETTAscritta, per non perdere nemmeno un secondo dell'avvicinamento alle gare del weekend. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia si nasconde, risultati e classifica Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Lake Louise (Canada) valevole p ...