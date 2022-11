LIVE Polonia-Argentina 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | sei minuti di recupero

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+3 TAGLIAFICO! Tocco sotto dell’esterno dell’Ajax in area sul suggerimento di Almada toccato da Szczesny e salvato sulla linea da Kiwior. 90’+2 E’ un torello continuo quello dell’, laattende solo il fischio finale. 90’+1 Seidi. 90? Goal annullato al Messico per fuori-gioco di Antuna, ha tremato la. 89? Circolazione di palla da parte degli uomini di Scaloni. 88? Fallo a centrocampo di De Paul su Zielinski. 87? Ancora possessoarroccata a difesa del risultato che per il momento le consegnerebbe il passaggio agli ottavi. 85? LAUTARO! Ingenuità di Kiwior che con un passaggio all’indietro lancia l’attaccante dell’Inter che entra in ...

La diretta di Polonia-Argentina, match valido per la terza giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022. Ai polacchi basta il pareggio per conquistare il pass, mentre l'Albiceleste deve vincere.