Agenzia ANSA

Nel triennio 2019 - 2021 iweb hanno "risparmiato" 36,3 miliardi di tasse non pagate grazie ai risultati contabilizzati nei paesi a fiscalità agevolata. Emerge dall'indagine dell'Area Studi Mediobanca sulle maggiori ...Nel triennio 2019 - 2021 iweb hanno 'risparmiato' 36,3 miliardi di tasse non pagate grazie ai risultati contabilizzati nei paesi a fiscalità agevolata. Emerge dall'indagine dell'Area Studi Mediobanca sulle maggiori ... Giganti del web, 36,3 miliardi di tasse non pagate in 3 anni - Economia CORIGLIANO-ROSSANO - Sabato 3 dicembre alle ore 17:00 presso il salone degli stemmi dell’Arcivescovado si terrà la presentazione del libro “Il mondo del Codex. I giganti della fede e quel trono per ...Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Nei primi nove mesi del 2022, i maggiori operatori mondiali del websoft crescono solo in termini di fatturato aggregato (+9,5% sui primi nove mesi 2021), con asimmetrie..