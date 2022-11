GdS – Juve | come cambia il mercato dopo le dimissioni del cda

(Di mercoledì 30 novembre 2022) 2022-11-29 17:24:29 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: La linea già tracciata vale anche per questi mesi di gestione provvisoria in cui Cherubini e Allegri sono gli elementi di continuità, comunque avvolti da punti interrogativi sul futuro di lungo termine Crollato tutto quello che c’era attorno, è rimasta solo l’area sportiva. Un vuoto temporaneo e ingannevole, perché cela il lavoro di ricostruzione con cui la proprietà si presenterà con l’organigramma della nuova era. Ma a oggi i riferimenti sono due, Federico Cherubini dietro la scrivania e Massimiliano Allegri in campo, con i rispettivi staff. E per quanto riguarda il tecnico è anche una notizia, per tutte le volte che lo si è considerato in bilico e invece lui è sempre lì mentre il resto non c’è più. Il binario autonomo delle vicende tecniche rispetto a quelle societarie è quello che indica già la ...

Il terremoto in casapotrebbe portare la giustizia sportiva ad agire subito, rischio di penalizzazione in classifica molto alto: i dettagli.Con lano : l'avevamo in mano, non ci hanno certo dominato. Ma ci prendiamo le nostre responsabilità perché abbiamo perso per colpa nostra '. INTER DIMARCOINTER DIMARCO- Continua: ' ...Sono diversi i giocatori rossoneri che si stanno mettendo in luce nella Coppa del Mondo in Qatar anche se per alcuni si tratta di qualcosa di inaspettato. La Gazzetta dello Sport titola: “Il Mondiale ...Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche Massimiliano Allegri e Federico Cherubini si erano dimessi ...