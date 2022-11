Dimissioni CDA | “Io per la Juve ci sono | se mi richiamerà tornerò”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ledel Consiglio d’Amministrazione e l’addio del Presidente Andrea Agnelli hanno scosso tutto l’ambiententino, che dopo un decennio di successi si ritrova ora senza figure di riferimento in dirigenza. Le notizie, in queste ultime ore siinseguite su tutte le testate giornalistiche, che hanno ripreso quella che potrebbe essere una svolta epocale per il club bianconero. L’unica certezza finora è che Exor ha nominato Gianluca Ferrero come nuovo Presidente ma il rischio di un possibile intervento della giustizia sportiva fa serpeggiare il panico tra la tifoseria, che ricorda con orrore la difficile epoca che ha preceduto l’arrivo di Agnelli. Uno dei protagonisti di quelle annate è stato David Trezeguet, il bomber francese infatti è stato uno dei big che ha deciso di non abbandonare la Vecchia Signora durante ...

Dopo lein blocco deldella Juve a seguito dell'inchiesta sulle plusvalenze fittizie e i presunti falsi in bilancio, per ora Exor ha indicato solo il nome del futuro nuovo presidente, ...Su Il Foglio, Michele Masneri, in un pezzo in prima pagina che si appoggia a dichiarazioni interne alla Exor, sostiene già dal titolo un'idea rivoluzionaria dopo ledelbianconero: "Una Juve senza più Agnelli". L'articolo comincia così: "Fare il presidente dellaJuventus va bene per cinque anni, come fece suo padre, ma a farlo ...Intanto, le dimissioni dell'intero cda potrebbero già avere una prima conseguenza. La procura di Torino potrebbe rinunciare all'impugnazione della richiesta di misure cautelari per Andrea Agnelli. Dal ...John Elkann presidente di Exor, la cassaforte di famiglia sta mettendo in atto una rivoluzione, che probabilmente andava messa in atto alcuni mesi ...