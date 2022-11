Ciclabile umana a Napoli | il Flash Mob per una mobilità sostenibile

Napoli sfida Milano per il primato dipiù lunga mai realizzata in Italia: dopo la prima iniziativa a Milano di due settimane fa ora si replica a Napoli il prossimo sabato 3 dicembre. L'appuntamento é già fissato per le ore ...Napoli sfida Milano per il primato dipiù lunga mai realizzata in Italia : dopo la prima iniziativa a Milano di due settimane fa, si replica a Napoli il prossimo sabato 3 dicembre. I ciclo attivisti napoletani, esasperati ...Da Guido Stefani e Aurora Pittau, Officina Lavagnese Officina Lavagnese informa delle sue posizioni riguardo ad alcuni punti all’ODG particolarmente ...Napoli sfida Milano per il primato di ciclabile umana più lunga mai realizzata in Italia: dopo la prima iniziativa a Milano di due settimane fa, si replica a ...