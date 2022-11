Calcio giovanile | Sporting Cesate dice addio ai Regionali

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 30 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La scorsa domenica 27 era in programma una sfida molto importante per lo, che si giocava grandi chance per provare a giocarsi i prossimi, a cui forse ora è costretto a dire. Con i tre punti ci si giocava infatti la possibilità di salire di categoria l’anno prossimo e disputare per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.