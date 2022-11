Black Panther | Wakanda Forever | i primi concept art di Namor ci rivelano qualcosa in più sul personaggio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La pubblicazione, sul web, deiart dici offre la possibilità di studiare ilda un punto di vista inedito rispetto a quello definitivo in. Introdotto per la prima volta nell'MCU attraversoha saputo immediatamente conquistarsi il favore del grande pubblico. Volete dare un'occhiata al suo design originale? Anthony Francisco, ex Marvel Studios visual development artist, ha condiviso alcuni deiart originali dida lui realizzati per...

Oltre al marketing non eccelso, sono stati in molti a criticare la finestra di uscita: il film è arrivato nelle sale il 23 novembre, due settimane dopo: Wakanda Forever e prima dell'...Per aiutare la squadra di effetti visivi a dare vita a Talokan in: Wakanda Forever , la produzione ha fornito agli artisti tutti gli strumenti per conoscere il mondo sottomarino di Namor nel dettaglio. LEGGI -: Wakanda Forever, il ... Black Panther: Wakanda Forever, la produzione ha realizzato un documento di 200 pagine sulla storia di Talokan Black Panther: Wakanda Forever è uscito nelle sale da più di 3 settimane, concludendo almeno la parte cinematografica dell’MCU. I fan hanno apprezzato il film, soprattutto il villain Namor, interpreta ...La pubblicazione, sul web, dei primi concept art di Namor ci offre la possibilità di studiare il personaggio da un punto di vista inedito rispetto a quello definitivo in Black Panther: Wakanda Forever ...