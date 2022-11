Arriva ovunque Android 13 sui Samsung Galaxy S20 | come va la batteria

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Con l’arrivo dell’aggiornamento caratterizzato dalla presenza di13 e One UI 5.0 suiS20 in commercio in Corea, lì dove il produttore in questione gioca in casa, possiamo dire che si chiuda un cerchio per il top di gammato in piena pandemia. Il pacchetto software,tutti sanno, è in graduale distribuzione in Italia da inizio novembre, al punto che ora tutti sono potenzialmente abilitati a portare a termine la sua installazione. Vediamostanno le cose, stando alle ultimissime informazioni raccolte per il modello in questione. Disponibile per tutti l’aggiornamento con13 suiS20:va la serie La sensazione è che l’aggiornamento con ...