Amedeo Sambuy a capo dello sviluppo aziendale di Algebris in Italia

(Di mercoledì 30 novembre 2022)Investments, asset manager globale specializzato in credito finanziario e azionario, annuncia l’ingresso dinel team commercialeno con l’incarico di business development director., che vanta un’esperienza pluriennale nel settore dell’asset management, si dedicherà al segmento istituzionale degli investitori attivi ine riporterà ad Alex Lasagna, deputy ceo diInvestments. La società rafforza così la sua presenza commerciale in, andando quindi a lavorare in sinergia con il team guidato da Massimiliano Grillo, business development director e responsabile del segmento di clienti retail L'articolo proviene da Ildenaro.it.

