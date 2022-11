Alessandro Cattelan | “Ti apprezzano solo dopo la morte e io mi porto avanti a Teatro”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 30 novembre 2022)sul palco, ironia dall’aldilà «Così sdrammatizzo il tabù» La Nazione, di Ludovica Criscitello, pag. 30 (…) È un modo per sdrammatizzare sulla? «Sì anche perché in Italia continua a essere un argomento molto tabù di cui si ha timore, nonostante sia l’unica certezza che abbiamo e che accomuna tutti coloro che hanno vissuto su questo pianeta. È un argomento che non si riesce a interiorizzare. Poi viviamo in un mondo dove sembri essere la persona miglioreche sei morto. In questo spettacolo io metto le manidicendo che già sono nell’aldilà quindi non si può fare altro che apprezzarmi». Nel nuovo programma su Rai 2 c’è già stata qualche intervista che l’ha colpita? «Più che altro si tratta di persone che non avevo ancora intervistato. Come Francesco ...