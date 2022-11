Ucciso in strada per gelosia | cinque persone arrestate a Caltanissetta

Leggi su agi

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - Un arresto per omicidio e quattro per rissa a seguito della morte di Marcello Tortorici,a coltellate con un fendente alla gola, a, al culmine di una rissa, lo scorso 25 novembre. A poche ore dall'evento, i militari hanno tratto in arresto per omicidio Kevin Fiore, di 22 anni; e per rissa aggravata: Massimo Tortorici, di 45 anni; Roberto Millaci, di 50 anni; Michele Fiore, di 30 anni; Salvatore Fiore, di 53 anni. Il gip ha convalidato gli arresti. Il movente della lite tra i due nuclei familiari, confermato anche da alcune testimonianze, è da ricondurre a una questione sentimentale in cui erano coinvolti Kevin Fiore, la sua fidanzata e il figlio minorenne di Roberto Millaci. In tale contesto, la sera dell'accaduto, le due famiglie si sono incontrate e il risultato è stata una violenta rissa e l'omicidio di Marcello ...