Traffico Roma del 29-11-2022 ore 11 | 30

(Di martedì 29 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per un incidente in via di Boccea in prossimità dell’incrocio con via Cardinale Oreglia possibili rallentamenti sempre per un incidente in via Roberto Malatesta incrocio con via Erasmo Gattamelata chiuso per accertamenti tecnici sulle alberature fino a cessate esigenze il tratto di via del Policlinico tra viale dell’Università e Piazza Girolamo Fabrizio prestare attenzione alla segnaletica proseguono Intanto i lavori sulla via Pontina con code tra Pomezia e Castelno in direzione diprima di concludere ricordiamo che per lavori in Piazza Ungheria le linee tram 23 sono integralmente sostituite da bus mentre la linea tram 19 sostituita da bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento maggiori informazioni su queste altre notizie sono ...