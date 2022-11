Stop allo storico programma Rai | il pubblico subito in rivolta | “Vergogna | non è giusto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Pessima notizia per i telespettatori de Il paradiso delle signore. La Rai ha preso una decisione sulla soap opera, che si è rivelata praticamente impopolare. Basti vedere il social network Twitter, che è stato invaso da tantissimi messaggi di protesta nei confronti della televisione pubblica italiana. Quest’ultima ha proseguito ugualmente per la sua strada, ma le polemiche stanno aumentando di ora in ora e tranquillizzare gli scontenti appare un’opera molto complicata. E chissà cosa succederà ancora. Presa di posizione netta delsu Il paradiso delle signore. La Rai ha assunto una decisione molto forte e il disappunto è stato immediato. Il sito Blastingnews ha fatto una sorta di riassunto dei commenti scritti dagli utenti e davvero per la tv pubblica sono ore complicate. Ma il palinsesto doveva essere necessariamente modificato, quindi dietrofront non ce ne ...