Sophie Codegoni è incinta | il tenero annuncio su Instagram | “Mamma e papà ti aspettano”

(Di martedì 29 novembre 2022) Un anno di grandi emozioni per, sul fronte lavoartivo e privato. La giovane ha annunciato sud’essere. Un post emozionante, rapidamente travolto dall’affetto dei suoi follower, più di 800mila, con svariati volti noti dello spettacolo pronti a farle gli auguri. Felice al fianco di Alessandro Basciano, si dice pronta ad accogliere questa vita che cresce dentro di lei. Per ora nessun nome, soltanto un nickname: puntino.: il postdiventerà ben presto. Identico il post pubblicato da lei e Alessandro Basciano su. Un video emozionante dell’ecografia, che mostra il loro piccolo miracolo muoversi ...

A un anno dal primo incontro al Grande Fratello Vipe Alessandro Basciano aspettano un figlio. Un vero e proprio colpo di scena per i fan, e non, della coppia, che però aveva già annunciato il matrimonio al recente Festival di Venezia, ...I due ex gieffini della sesta edizione del Grande Fratello Vip ,e d Alessandro Basciano diventeranno presto genitori . Gf Vip,e Alessandro Basciano presto genitori: l'annuncio L'ex tronista di Uomini e Donne è incinta e lo ha ...Sophie Codegoni è incinta. L’ex gieffina e il fidanzato Alessandro Basciano diventeranno presto genitori. L’annuncio via Instagram con il tenero video di una delle prime ecografie: “La tua mamma e il ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori. La coppia più fortunata dell'ultima edizione del Gf Vip si allarga e pubblica il lieto annuncio sui social. A pochi ...