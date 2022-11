Orietta Berti commette una gaffe | Antonino sobbalza | c’entra Ginevra

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022)esprime la sua idea sulle donne diSpinalbese e fa unarivelando il progetto diLamborghinie lasu. Quella di ieri sera al Grande Fratello Vip è stata una puntata scoppiettante. Si è parlato della liaison già naufragata diSpinalbese e Oriana Marzoli e come se non bastasse è arrivato un carico da novanta:Lamborghini è tornata in Casa per un confronto con Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, colpevoli di aver parlato in maniera non proprio carina della sorella di Elettra. Ma è stata anche l’occasione per rivedereSpinalbese, che si è sbilanciato non poco nei confronti dell’ex concorrente. I ...