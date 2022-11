Muore travolto da una catasta di legna | il dramma di Lorenzo | ' Stava aiutando i vicini a sistemarla'

... morto il cardiologo Gaetano Alaimo FOTO Inutili i tentativi di rianimazione È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'uomo dalla catasta di legna che l'aveva. ...Per l'uomo sono risultati inutili gli interventi dei soccorsi Di: Redazione Sardegna Live Un uomo di 65 anni è morto questo pomeriggio a Lanusei, in Ogliastra,da una catasta di legna che stava aiutando a sistemare nel cortile di una vicina di casa. L'incidente è successo intorno alle 18 in via Tortolì. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco ...Un uomo di 65 anni è morto martedì sera, travolto da una catasta di legna. L'incidente è avvenuto a Lanusei, un paese montano in ...Tragedia a Lanusei. Un uomo è morto travolto da una catasta di legna che stava aiutando a sistemare nel cortile di una vicina di casa. La vittima è un uomo di 65 anni, l’incidente è avvenuto in via To ...