La Juventus cambia tutto | si dimette il CdA | compreso Agnelli

(Di martedì 29 novembre 2022) La decisione sarebbe conseguenza, scrive la Gazzetta dello Sport, dell'inchiesta aperta dalla Procura di Torino con l'accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob. Il cda ...

A., società di revisione di. Con riferimento alle criticità relative alle c.d. "manovre stipendi" realizzate negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato ...La prospettiva è un rinvio a giudizio, un processo, e quindi lastrategia di fronte all'inchiesta della Procura sul falso in bilancio. C'è in ballo qualcosa di molto grosso. È stata ...Il CdA dimissionario della Juventus si era insediato il 19 maggio 2010. Si chiude un'era dirigenziale che ha portato nove scudetti ...Andrea Agnelli non è più il presidente della Juventus, dopo la decisione dell'intero CdA di rassegnare le dimissioni ...