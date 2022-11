Koulibaly | “Felice per il gol e per la qualificazione | siamo un gruppo unito”

...Kalidou, difensore e capitano del Senegal , è intervenuto ai microfoni di beIN SPORTS dopo la vittoria contro l'Ecuador, decisiva per la qualificazione agli ottavi: 'Sono davvero, è ...'Sono davveroper il mio primo gol in Nazionale. Segnare in un Mondiale è fantastico, voglio continuare ... Questa la gioia di Kalidoudopo la vittoria per 1 - 2 del Senegal contro l'...“Sono davvero felice per il mio primo gol in Nazionale ... Questa la gioia di Kalidou Koulibaly dopo la vittoria per 1-2 del Senegal contro l’Ecuador che ha consegnato alla Nazionale africana il pass ...Il gol "Sono davvero felice, è il mio primo gol in nazionale. È fantastico segnare un gol al Mondiale, sono felice. Voglio continuare così".