Il pasticcio Devis Dori nei rossoverdi e l’asse Nardella-Bonaccini

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 29 novembre 2022) Il caso Soumahoro ha riempito (e probabilmente riempirà) le pagine dei giornali. Il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha recitato il mea culpa e non ha nascosto i suoi tormenti e pentimenti. Ma c’è da dire che il cosiddetto cocomero, ossia l’alleanza tra Sinistra italiana e Verdi, forse in questa legislatura non è stato sufficientemente attento nella selezione delle candidature. Si pensi al caso di un altro parlamentare eletto con Bonelli il 25 settembre:. Si tratta di un 5 stelle, che a un certo punto è assurto agli onori delle cronache per un fatto che difficilmente potrebbe risultare gradito ai. Leggete qui che cosa dichiarava l’allora vicepremier, nonché leader politico dei grillini, Luigi Di Maio nel luglio del 2019 per festeggiare il decreto “Sicurezza bis” che prevedeva la confisca immediata per le navi ...