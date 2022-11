Gf Vip 7 | scatta il bacio tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia | “Mi piaci | che caz*o devo fa!”

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo settimane di amicizia, da qualche giornoappaiono sempre più vicini e complici e proprio nel pomeriggio di ieri si erano lasciati andare ad alcune confidenze. I primi veri momenti di intimità però hanno avuto inizio una volta terminata la puntata. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è partito quando nel corso della puntataha deciso di nominare Patrizia Rossetti, proprio in difesa di, viste le recenti affermazioni contro di lei. Ma non solo, perchè Clizia – la sorella diche ieri le ha fatto una sorpresa – ha affermato che insieme sono molto belli e che durante le loro conversazioni si è resa conto che tra loro poteva nascere qualcosa. A seguito di ciòha deciso di raggiungere ...

Agli occhi dei fedeli telespettatori del Grande Fratellonon sfugge nulla. In queste ultime ore Oriana Marzoli è stata censurata dalla regia a causa dei suoi abiti troppo corti. Tutti hanno ......la condanna netta: "McKennie è uno stupido perché fa sta cosa e manco lo guarda, per lui è un essere umano inferiore messo lì per servirlo, è l'unione della mentalità statunitense e dae ...Lo speaker romano Edoardo Donnamaria ha preso le difese di Oriana Marzoli dopo la complessa puntata di ieri sera ...Grande Fratello Vip, pesantissimo attacco da un ex concorrente: "Mi vergogno per voi". Alta tensione non solo nella Casa del reality ...