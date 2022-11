GAZZETTA – Napoli su Samardzic | colpo già a gennaio

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilpuò anticipare ilgià a, un investimento per il futuro da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Secondodello Sport ilsta portando avanti contatti costanti con l’Udinese per il centrocampista dell”Under 21 tedesca. Un gioiello che ha già ricevuto la benedizione di Luciano Spalletti, che proprio nell’ultima partita prima della pausa lo ha paragonato a Zielinski. Insomma De Laurentiis perfa sul serio e può anticipare il. Già in passato il presidente ha fatto colpi in prospettiva, lasciando poi i giocatori nei rispettivi club: come quando ha acquistato Inglese dal Parma o Petagna dalla Spal. Gli azzurri possono contare sugli introiti della Champions e quindi ...