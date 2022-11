Fiorello in onda dal 5 dicembre con ' Viva Rai2!' | ' Il primo ospite sarà Amadeus'

'Non ho nemmeno dovuto chiederglielo, appena ha saputo la data della prima messa in, Amadeus mi ha detto: 'Vengo io''. Così, ieri, ha annunciato la prima puntata - e il primo ospite - di Viva Rai2! , nuova trasmissione che lo vedrà dal 5 dicembre, alle 7.15, dal lunedì ...Viva Rai2! sarà un'alternativa a quello che va inin tv a quell'ora. Il Tg5 va forte in quella fascia, ha più del 20%'. 'Quella fascia', come fa notare non casualmente, è la stessa ..."Ve lo dico subito come smettete di chiedermelo: quest'anno a Sanremo non andrò. È matematicamente impossibile con i tempi del programma quotidiano". Fiorello, presentando 'Viva Rai2' a Viale Mazzini ...«Non ho nemmeno dovuto chiederglielo, appena ha saputo la data della prima messa in onda, Amadeus mi ha detto: “Vengo io”». Così Fiorello, ieri, ha annunciato la ...