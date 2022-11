Dirigente impone mascherine al personale fragile | in caso di assembramento e impone tampone alla comparsa dei primi sintomi La circolare | ma non è compito dei Dirigenti inasprire le misure

StrettoWeb

... per contrastare la diffusione del virus, lascolastica dell'istituto superiore Ugo Marsia di Carini, nel Palermitano, Simonetta Calafiore ha firmato una circolare con la qualel'uso ...... per contrastare la diffusione del virus, lascolastica dell'istituto superiore Ugo Marsia di Carini, nel Palermitano, Simonetta Calafiore ha firmato una circolare con la qualel'uso ... Sicilia, dirigente scolastica impone la mascherina in classe per il personale e per gli alunni Si torna a parlare di Covid a scuola. Nonostante quest’anno l’innalzamento dei contagi non stia, almeno al momento, destando particolare preoccupazione, la circolare di una dirigente scolastica di Car ...la dirigente scolastica dell'istituto superiore Ugo Marsia di Carini, nel Palermitano, Simonetta Calafiore ha firmato una circolare con la quale impone l'uso della mascherina in classe ...