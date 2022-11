De Laurentiis annuncia | “Vittime Ischia | centomila euro dal Napoli”

(Di martedì 29 novembre 2022) Aurelio Deuna donazione di 100 milaper, dove a Casamicciola c’è stato un crollo devastante. Adsi continua a scavare tra fango e macerie. Sette morti il bilancio, per ora parziale delle, tra cui anche due bambini. Una tragedia assurda quella dell’Isola Verde dovuta alle forti piogge, ma anche e soprattutto all’abuso edilizio ed a norme di sicurezza mai rispettate. Ma questo è il momento del dolore, perché la perdita di sette vita è qualcosa che strazia l’anima.: la donazione di DeOvviamente non c’è alcun modo per consolare chi ha perso figli, mogli, mariti, padri o amici. Ma ilcon Aurelio Deha voluto fare ...

IamNaples.it

Napoli Calcio - Sta per giungere al termine l'ennesima diatriba tra Comune ed SSC Napoli , Aurelio Dein particolare. Come infattiIl Mattino oggi in edicola, dopo un lungo braccio di ferro tra Palazzo San Giacomo e la società partenopea, si va finalmente verso un'intesa per il ...Con un messaggio affidato al proprio profilo social ufficiale, il presidente Deche non ci sarà domani al Gewiss Stadium. Deè in America, a Los Angeles, e seguirà da lì la partita degli azzurri contro l'Atalanta. Questo il suo messaggio: Comments ... Napoli, De Laurentiis: “Il club devolverà 100mila euro alle vittime di Ischia” Nella notte l'annuncio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiiis. Sul suo profilo Twitter ha comunicato che il club donerà 100mila euro all'isola di Ischia, colpita ...Aurelio De Laurentiis entra in scena dopo l’alluvione avvenuto nei giorni scorsi ad Ischia che ha purtroppo provocato diverse vittime ...