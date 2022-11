Conosci la (sostanziale) differenza tra pene shower e pene grower

(Di martedì 29 novembre 2022) Che i peni non siano tutti uguali, lo si sapeva. Quindi, anche le erezioni saranno tutte differenti. Qui vi spieghiamo in che modo potrebbero esserlo, a seconda dell’allungamento raggiunto dal. Una condizione che però non ha nulla a che fare con una migliore o peggiore prestazione sessuale

Vanity Fair Italia

Pene shower o pene grower: ne avete mai sentito parlare No, non c’entrano nulla le docce, ma si parla di erezione. Perché come esistono peni diversi – non esiste un pene uguale a un altro -, così ...