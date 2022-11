Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari lunedì 29 novembre | chi gioca | programma | tv | streaming RAI

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Siamo giunti alla terza e ultima giornata della fase a gironi per i gruppi A e B: quest’, al termine dei quattro match in(naturalmente, due per girone, svolte in contemporanea) sapremo quali squadre avranno conquistato l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Tantissima attesa per un match che, obiettivamente, non può essere ridotto all’aspetto calcistico come Iran-Stati Uniti d’America; allo stesso modo, da seguire con particolare interesse lo scontro diretto tra Ecuador e Senegal per il girone A (dove, presumibilmente, sarà l’Olanda a classificarsi come prima). LA DIRETTA LIVE DI ECUADOR-SENEGAL DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DI OLANDA-QATAR DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DI IRAN-STATI UNITI DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI GALLES-INGHILTERRA DALLE 20.00 Di seguito, tutte le indicazioni per poter seguire in diretta televisiva e ...