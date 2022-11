Basta lockdown | a Hong Kong torna la protesta Sfida a Xi Jinping | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 novembre 2022) Nel campus principale dell'Università didue studenti manifestano contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo cinese. I giovani tengono in mano dei fogli bianchi in segno di. Un clima di dissenso diffuso nelle principali città del Paese che ha portato molte persone a chiedere anche le dimissioni del presidente Xi. Nel frattempo la situazione sembra stiando gradulamente alla normalità anche se Pechino fa sapere di non voler fare marcia indietro sulla sua politica di "zero-Covid". Intanto a Pechino passa la linea dura contro le proteste. La Commissione Centrale per gli Affari Politici e Legali del Partito Comunista Cinese ha deciso di reprimere "le attività di infiltrazione e sabotaggio provenienti da forze ostili in linea con la legge" e gli "atti criminali ...