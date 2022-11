Aspettavo una telefonata Fiorello | cannonata contro il Tg1 | tutta la verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Sei mesi di. «Sei mesi, ma davvero?!? Non possiamo fare tre?», chiede lui guardando di soppiatto Carlo Fuortes. L'ad Rai, seduto alla sua sinistra, scuote la testa. «No, eh?», sottolinea Fiore divertito, prendendosi la testa tra le mani. Dal 5 dicembre fino a giugno, gli toccherà infatti svegliarsi all'alba per dare il buongiorno agli italiani: da lunedì parte Viva Rai2!, in onda alle 7.15 su Rai Due, ma anche in streaming su Rai Play, in simulcast su RadioItaliana, nonché in replica, in terza serata, su Rai Uno dopo Porta a porta e in radio nel fine settimana, alle 10.30, su Rai Radio2. «Nei giorni dispari saremo anche su Canale 5», scherza lo showman. In tutto saranno 115 puntate: una cavalcata bella lunga... «Già. Sa qual è la mia paura? Che il programma che abbiamo fatto finora, ossia Aspettando... Viva Rai2! sia più divertente ...