Al Bano bomba! Arriva l’accusa che non ti aspetti | Tutti i dettagli

Leggi su leggilo

(Di martedì 29 novembre 2022) Alancora sotto i riflettori.dal noto conduttore tv: “Mi deve 30 mila euro!”.della disputa. Alper l’ennesima volta in questo periodo finisce sotto i riflettori, e ancora una volta si parla di soldi per il celebre cantautore pugliese. Dopo le dichiarazioni scottanti sulle tasse, in cui L'articolo Alche non tiproviene da Leggilo.org.