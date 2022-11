Tenta il suicidio a 14 anni dopo aver visto i suoi video | youtuber denunciato

... infatti, ha avuto inizio quando i genitori di una minorenne si sono rivolti alle forze di polizia raccontando che la ragazza, dopo aver visionato un video su Youtube, aveva tentato il. Le ...... in preda alla disperazione, tenterà il. Spoiler turchi, Terra amara: Demir punisce la ... Zuleyhadi togliersi la vita, Gulten deve consegnare una lettera a Yilmaz A intervenire in ...Dopo le segnalazioni di alcuni genitori, la polizia ha denunciato uno youtuber. Sul suo canale YouTube si faceva chiamare «Creepy Ryan» ed era attivo sul web dal 2013 e ...Uno riguarderà la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) che, affranta per non potersi più ricongiungere con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), in preda alla disperazione, tenterà il ...